Praese, un torneo in memoria di Sinisa Mihajlovic

E' partito il conto alla rovescia per il primo Torneo Internazionale “Memorial Sinisa Mihajlovic” in programma sabato 8 e lunedì 11 aprile sul campo “Baciccia-Ferrando” di Genova Pra'. Tra le tante formazioni che prenderanno parte alla kermesse non mancheranno Torino e Roma, ex formazioni che hanno visto protagonista Mihajlovic tra campo e panchina. Sabato 8 scenderanno in campo le formazioni della categoria Piccoli Amici 2016 e 2017, mentre il giorno di Pasquetta spazio ai ragazzi della leva 2015.

La Praese e il torneo per Sinisa Mihajlovic

Grandissimo l'entusiasmo da parte di tutta la società, in particolare del presidente Claudio Sciotto: "Il Torneo Internazionale "Memorial Sinisa Mihajlovic" è una tappa valoriale del progetto della Praese che io rappresento e che si fonda su valori sportivi e formativi con incidenza territoriale. Ricordare una figura come Mihajlovic, prematuramente scomparso, rappresenta la volontà di onorare un grande professionista oltre che uomo dai sani principi morali, tramandando ciò che lo stesso ci ha trasmesso come calciatore ed allenatore nell'ambito della sua carriera sportiva. Stiamo investendo molte energie e risorse per essere all'altezza di un appuntamento così significativo che vedrà anche tre squadre blasonate come la Roma, il Torino e la Sampdoria (club in cui ha giocato) partecipare al nostro Torneo conferendo un valore aggiunto alla kermesse. Alcuni familiari di Mihajlovic prenderanno parte alla nostra iniziativa nell'ambito della quale inviteremo Istituzioni e Media affinché tutti insieme si possa conferire al Memorial una caratura unica ed indimenticabile per tutti i bambini che vi prenderanno parte e ciò all'insegna di tanto calcio giocato in memoria di un grande Campione che non dimenticheremo mai".



Appuntamento a cavallo di Pasqua, dunque, per assistere a una kermesse che ha come primo obiettivo quello di trasmettere ai bambini i valori e le qualità umane di un grande campione come Sinisa Mihajlovic.