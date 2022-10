Praese, Amedeo e Scatolini protagonisti: "Ma la vittoria è del gruppo"

Il big match del campionato di Promozione, girone A, va alla Praese che vola a tredici punti dopo il 2-1 rifilato al Serra Riccò. Una gara equilibrata e difficile spiccano le prestazione di Amedeo, autore della doppietta decisiva e del portiere Scatolini, un vero e proprio muro davanti ai pali della Praese.

Entrambi però guardano più alla squadra che alle prestazioni personali, Amedeo spiega ai social della società: "In una partita del genere cioè di cartello contro l'accreditato Serra Riccò entrare nella ripresa e portare in vantaggio la Praese mi ha davvero emozionato. Il secondo gol allo scadere ha rappresentato una gioia incredibile perché ci ha consentito di portare a casa i 3 punti. Contento? Certamente ma ancora di più per la squadra che per me stesso".

Squadara al primo posto anche per Scatolini: "Noi non parliamo mai di prestazioni singole ma ben sì di gruppo; è stata una partita di grande sofferenza da parte di tutti. Sappiamo il nostro valore, siamo una famiglia ed insieme vogliamo raggiungere traguardi importanti".