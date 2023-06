Praese, arrivano i gol di Lobascio

La Praese corre veloce verso il titolo di regina del mercato in Promozione. La formazione genovese, reduce da una raffica di colpi, oggi annuncia forse il più importante l'arrivo di un attaccante che per la categoria è quasi un lusso.

Questa la nota del club: "La Praese non nasconde le proprie ambizioni nel calcio mercato estivo. Giuliano Lobascio, il bomber più prolifico della Promozione, vestirà infatti la maglia della Praese.

Il Dg Francesco Nodari piazza un grande colpo mettendo a disposizione del mister Fabio Carletti un centravanti, classe 87, di grande esperienza e dotato di un gran fiuto per il gol.

Si tratta di un numero 9 cresciuto nel vivaio della Sampiardarense e che dopo aver trascorso “una vita” al Serra Riccó ha contribuito in maniera assoluta con il suo arrivo (nel gennaio scorso) ed 11 reti segnate alla salvezza della Voltrese in Eccellenza.

Diamo un caloroso benvenuto a Giuliano Lobascio! Ringraziamo infine la Voltrese e Fulvio Navone per aver autorizzato la pubblicazione".

Inutile dire che l'obiettivo è quello di cercare di arrivare in Eccellenza già al termine della prossima stagione dopo aver fallito per pochissimo il grande salto già nelle ultime due annate.