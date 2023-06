Praese, il presidente Sciotto: "Le soddisfazioni arriveranno"

La Praese è la grande protagonista del mercato, tanti i colpi messi a segno nella ultime settimane per rendere ancora più forte la squadra e puntare al salto in Eccellenza.

Il presidente Sciotto si è confidato sulla pagina Facebook della società partendo proprio dai nuovi arrivi: Presidente Claudio Sciotto nuovi arrivi: "Il nostro Dg Francesco Nodari sta mettendo a disposizione di Mister Carletti una rosa rinnovata di giocatori forti per la categoria. Non cambia la Praese ma sono cambiati gli obiettivi della Società. Io credo in una struttura polifunzionale e di qualità unica nel suo genere, chi è ancorato a vivacchiare di consuetudini ovviamente fatica a entrare in questo percorso.

Staff tecnici, preparatori, servizi alla persona, struttura, la Praese deve essere un' Academy di qualità e professionalità perché il calcio è bello se tutto funziona perfettamente altrimenti è un "ricreatorio" dove passare il tempo libero"

Un lavoro lungo ma Sciotto non ha dubbi: "Nella vita non ho mai scelto la strada più facile ma la migliore. Datemi un anno di tempo e tireremo le somme perché anche io sono giudice di me stesso. Abbiate fiducia e le soddisfazioni arriveranno".