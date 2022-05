Praese in festa dopo il successo con il Golfo Paradiso

La festa scatta dopo il novantesimo ed è condita dalla corsa sotto la gradinata dei tifosi in festa e con i fuochi d'artifcio sui cieli di Genova. La Praese batte il Golfo Paradiso nella finale dei playoff Promozione 1-0 e si prende il primo posto nella classifica dei possibili ripescaggi per l'Eccellenza. Ora bisognerà aspettare i verdetti della Serie D, ma nel frattempo a Prà ci si gode una stagione lunga e difficile con il terzo posto in campionato e poi la striscia vincete ai playoff con successi contro Borzoli, Serra Riccò e apunta Golfo Paradiso.

La finale vede i bianoverdi subito all'assalto e l'occasione per il vantaggio ariva già al 14' ma Fedri calcia a lato il rigore assegnato dall'arbitro. Nulla di fatto quindi per la Praese, ma non ci sono grandi occasioni anche per gli avversari e quindi di va al riposo sullo 0-0.

Nela ripresa il copione non cambia, la squadra di Carletti parte forte e questa volta passa: al 51' è Piroli a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa. A questo punto il Golfo Paradiso prova a reagire ma non trova il colpo del pareggio. Finisce 1-0, esplodono i fuochi d'artificio per la Praese che adesso spera di trovare un posto in Eccellenza per la prossima stagione.