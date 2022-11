Praese imbattuta e trascinata dal bomber Curabba

Undici giornate, otto vittorie, 3 pareggi, 27 punti e primo posto in Promozione, girone A. Lo score della Praese è di altissimo livello ed è al momento anche da record, nessuna squadra infatti tra Eccellenza e Promozione non ha mai perso in questo inizio di stagione, anche l'Albenga che sta dominando l'Eccellenza infatti si è fermata all'undicesima giornata contro il Forza e Coraggio. La Praese invece no e grazie al successo 1-0 nel big match con il Ceriale continua la sua marcia trionfale.

Uno dei segreti del successo dei genovesi è Moreno Curabba che ha realizzato 5 reti nelle ultime tre partite, in totale 6 in campionato e 2 in Coppa Italia. Il diretto interessato spiegai sulle pagine social del club i suoi segreti: "A parte la vita salutare.. credo sempre su tutti i palloni anche quelli più insignificanti. Il mio modello è Vincenzo Montella ed è per questo che esultao con l'aeroplanino come faceva lui". La rete con il Ceriale ha una dedica speciale: "A mia moglie perché stiamo aspettando il secondo bebè dopo il primo genito Matias ed un pensiero lo rivolgo ad Alessio Stabile un nostro compagno che oggi si è fatto male al ginocchio e per il quale tutta la squadra spera non sia niente di grave".