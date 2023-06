Praese, la lettera di Grandoni: "Resto"

La Praese e Alessandro Grandoni continueranno insieme. L'ex giocatore della Sampdoria è il responsabile del settore giovanile della squadra genovese dall'anno scorso e continuerà il suo lavoro.

Per levare ogni dubbio ha pubblicato una lettera sui social ufficiali della Praese: "Buongiorno, in qualità di responsabile della Scuola Calcio e del Settore Giovanile della Praese confermo la mia presenza e collaborazione all'interno della suddetta Società per la stagione 2023/24.

Nell’ambito della mia attività all’interno del mondo del calcio non ho mai dato volutamente peso alle “voci” che riguardano notizie di calcio mercato o affini perché rientrano nel costume tipico della chiacchera che sfiora il pettegolezzo la cui genesi è sempre difficile da determinare e fermare.

Alla luce di recenti interrogativi pervenutimi da più parti in causa (genitori, Società, staff ecc) mi trovo costretto a sottolineare la mia permanenza in Praese per evitare situazioni ambigue di disagio ed imbarazzo che possono arrecare danni e disfunzioni indirette a tutti coloro che ruotano intorno alla Società ivi compreso lo scrivente come prima figura coinvolta.

Non vanno confuse le offerte di collaborazione pervenute da altre Società che rientrano ovviamente nelle consuete trattative commerciali che regolano i “mercati” di qualsivoglia genere ma nulla hanno a che vedere con una determinazione di cambio Societario che non esiste e quindi che va categoricamente smentita.

Un caro saluto

Alessandro Grandoni".