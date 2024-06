La Praese è in Eccellenza

Qualche settimana a tifare dal divano e poi la festa. La Praese stappa lo champagne dopo che la Cairese è riuscita a raggiungere la Serie D passando dai playoff e liberando un posto in Eccellenza. Quel posto è della Praese e per il presidente Sciotto è una grande soddisfazione: "Sono estremamente felice per questo storico ed importante traguardo che ci vedrà disputare il prossimo campionato in Eccellenza.

Nel mio primo anno di Presidenza posso annoverare questo successo che con il titolo regionale under 15 femminile ed il terzo posto della Juniores sanciscono risultati fruttuosi figli di un'attività intensa e di un lavoro di gruppo coeso ed armonico.

Ringrazio di cuore i miei ragazzi ed in particolare il nostro capitano Giuliano Lobascio, il mister Carletti e lo staff ma soprattutto la mia gratitudine va a coloro che mi hanno dato fiducia e collaborazione senza dietrologie o prese di posizione strumentali.

Credo non sia un caso che i risultati siano arrivati quando il gruppo si è amalgamato unendosi e lavorando per il bene della Praese.

Siamo felici e consapevoli che il Campionato di Eccellenza sia difficile, ma con un Mister di grande caratura come Antonio Pandiscia e con la squadra che stiamo allestendo sono certo che faremo bene anche in questa categoria".

E proprio il mister suona la carica in vista della prossia stagione: "La promozione della Praese in Eccellenza è una notizia importante e che mi rende molto felice.

Sarà uno stimolo in più per far bene in una categoria sicuramente difficile e che esprime molta qualità. Da parte nostra dovrà essere affrontata con il massimo impegno ed armonia di gioco, aspetto che per me ed i ragazzi che avrò a disposizione sarà una prerogativa assoluta".