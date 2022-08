Praese: parte la stagione, i convocati per il primo allenamento

La Praese riparte dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso in Promozione. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli, l'11 agosto si torna a faticare per il gruppo a cui è stata aggiunto anche Francesco Flachi, supercolpo di mercato dei genovesi che avrà un doppio ruolo. Giocherà in attacco per continuare a dispensare magie come faceva sui più implortanti campi italiani e poi è stato inserito nello staff del settore giovanile.

Insieme a Flachi sono stati convocati i portieri Scatolini e Gastaldo, i difensori Parodi, Decerchi, Gattulli, Raso, Andreani, Valcavi, Parodi, D'Amoia, Banchieri, Cacciani, Villata; i centrocampisti Piroli, Morando, Ymeri, Cristoforo, Albertoni, Stabile, Spallarossa e Parodi; e gli attaccanti Fedri, Curabba, Amedeo, D'Urso, Gaggero, Bruzzone, Di Molfetta e Mennella.