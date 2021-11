Praese inarrestabile, successo sul Bragno e primo posto

Undici giornate senza sconfitte e quattro vittorie nelle ultime quattro partite, compresa quella di ieri contro il Bragno. La Praese approfitta nel migliore dei modi della sconfitta del Serra Riccò, la prima in campionato, per salire in cima alla classifica con 24 punti.

La squadra del ponente genovese è ora l’unica ancora imbattuta nel girone A ed è in grande forma, prima del Bragno infatti aveva battuto una dietro l’altra Veloce, Celle e Baia Alassio Calcio.

La cronaca di Bragno-Praese

Per la sfida di ieri basta un gol alla nuova capolista per portare a casa l’intera posta. L’episodio chiave arriva al 24’ quando Banchieri scappa via e arriva sul fondo per poi mettere in mezzo un pallone su cui Bruzzone si avventa come un falco. La zampata del giocatore ospite vale l’1-0 e anche i tre punti. Nella ripresa da segnalare due espulsioni, la prima al 60’ nel Bragno, con il rosso a Puglia, la seconda a dieci minuti dalla fine di Bruzzone.

Il cartellino è pesante, non tanto per la partita di oggi che viene comunque portata a casa, ma per la prossima. Domenica infatti ci sarà la sfida delle sfide, la Praese prima in classifica a 24 punti affronta in casa il Serra Riccò secondo a quota 23 e quasi dal principio del campionato in cima alla classifica. Un vero e proprio big match in cui si misureranno due squadre di alto livello, con spettacolo assicurato.