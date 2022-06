Barletta sempre più al centro della Praese

La Praese il prossimo anno potrebbe giocare in Eccellenza avendo vinto da poco la finale playoff di Promozione con il Golfo Paradiso, attende solo l'esito di evtnuali ripescaggi in Serie D. In attesa di capire quello che succederà, i genovesi si godono una grande stagione chiusa con il terzo posto in campionato e poi l'impresa nei playoff con le vittorie su Serra Riccò, Borzoli e Golfo Paradiso.

Merito dei giocatori, dell'allenatore, della società tutta e di Umberto Barletta, che è stato confermato con un comunicato apparso sui social della Praese: "Continua il legame ormai sempre più indissolubile tra Umberto Barletta e la ASD Praese 1945. Dopo aver allestito la prima squadra per lo splendido campionato che ci ha portato a vincere i play-off di promozione, la società ASD Praese 1945 comunica che, oltre al ruolo di Direttore Sportivo per la prima squadra e la Juniores, a Barletta sarà assegnato anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. Certi che sia la persona giusta per portare i giovani biancoverdi più vicini alla prima squadra. Buon lavoro Umberto!"