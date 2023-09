Pontedera-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Canzi e Barilari

Oggi è il grande giorno del ritorno in Serie C del Sestri Levante. I corsari fanno il proprio esordio alle 20,45 nella tana del Pontedera, formazione che l'anno scorso è andata ai playoff con pieno merito ed è uscita dalla corsa promozione senza mai perdere. Al Manucci Barilari vuole la solita squadra spavalda e intensa, caratteristiche ricercate anche dal tecnico dei toscani Canzi. I rossoblu non saranno soli nel giorno del ritorno in C, oltre 200 tifosi sono pronti ad accompagnare la squadra in questa serata storica.

Pontedera-Sestri Levante: le scelte di Canzi

Quattro indisponibili tra i padroni di casa che non potranno contare su Ambrosini, squalificato, e sul nuovo acquisto Cerretti, arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato, probabile che non ce la facciano anche Pretato e Martinelli. Il Pontedera dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1 in cui Nicastro sarà il centravanti sostenuto da Ianesi, talento che piaceva a diverse big, e Delpupo.

Pontedera-Sestri Levante: le scelte di Barilari

Barilari presenterà il suo Sestri con il 4-3-1-2 in cui mancherà lo squalificato Pane, il capitano lascerà il posto all'esperienza dell'ex Samp Vasco Regini. Pochi dubbi in vista dell'esordio con Podda che sembra aver vinto la sfida con Ghigliotti a destra e in attacco la coppia Busatto-D'Antoni sostenuta da Candiano. Regia in mano all'ex Genoa Raggio Garibaldi ai suoi fianchi Troiano e Parlanti.

Pontedera-Sestri Levante: probabili formazioni

Pontedera (3-4-2-1) Lewis, Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Catanese, Benedetti, Angori; Ianesi, Delpupo: Nicastro

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Oliana, Regini, Furno; Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Busatto, D'Antoni

Ponetedera-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Pontedera e Sestri Levante di questa sera sarà trasmessa in diretta tv sul canale 254 di Sky, ci sarà anche la possibilità di guardare la sfida in streaming su Now.