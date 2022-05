Il Genoa femminile ribalta il Pontedera e scala la classifica

Successo in rimonta e quarto posto in classifica nella Serie C. La domenica del Genoa femminile è particolarmente dolce, con le rossoblu che vincono in trasferta 2-1 contro il Pontedera, condannato così ai playout, e approfittano degli scivoloni di Orobica Calcio Bergamo e Azalee Solbiatese, entrambe scavalcate in graduatoria. Ora le genovesi sono quarte ad una sola lunghezza dal Pavia e a meno quattro dal Pinerolo a due giornate dalla fine in cui il calendario le vedrà opposte a Ternana e Orobica Calcio Bergamo, socntro diretto decisivo per la classifica finale.

Sul campo del Pontedera il Genoa non ha un inizio di gara semplice con Mazzella che si fa ipnotizzare da Macera proprio sul più bello. E'il preludio al vantaggio delle padrone di casa, Iannella questa volta fa centro e si val riposo con le ospiti sotto di una rete.

Mollare però non è nel DNA di questa squadra e così appena iniziato il secondo tempo Tortarolo riequilibra la situazione grazie anche all'errore della difesa avversaria. Il pareggio però non basta alle rossoblu che dopo aver rischiato ancora una volta, mettono la freccia e operano il sorpasso: mancano sei minuti alla fine e Bettali firma la rete della vittoria 1-2.