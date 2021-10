Pontedera-Entella, probabili formazioni: Volpe schiera i big in attacco

Nemmeno il tempo di tirare il fiato e l’Entella è già pronta a scendere in campo. Martedì è arrivata la beffa contro l’Olbia con i chiavaresi in vantaggio 3-1 ma ripresi nel finale dei sardi. Una cocente delusione perchè vincendo la squadra di Volpe avrebbe fatto un bel balzo in classifica e inanellato la terza vittoria consecutiva.

Il passato però non si può cambiare e così meglio pensare al futuro, oggi alle 17,30 la Virtus affronta il Pontedera che in casa ha il secondo miglior rendimento di tutto il girone B di Serie C. Squadra pericolosa quindi e il tecnico dei liguri è pronto a schierare tutti i big in attacco. Tornano infatti dal primo minuto Schenetti e Lescano, sei gol in questo inizio di campionato in due.

Scelte obbligate in difesa dove mancano ancora Pellizzer e Chiosa. Così la coppia centrale sarà Silvestre e Coppolaro con Cleur e Cicconi che proteggeranno le corsie. A centrocampo la buona notizia è il completo recupero di Andrea Paolucci uscito a causa di una violenta pallonata al volto durante la sfida con l’Olbia. Il giocatore è tornato in gruppo durante la settimana e sarà al centro della mediana nel match di oggi.

Le probabili formazioni di Ponetedera-Entella

Pontedera (3-5-2) Sposito, Matteucci, Pretato, Milani; Caponi, Barba, Benedetti, Parodi, Marianelli; Mutton, Magnaghi. All. Maraia

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. All. Volpe