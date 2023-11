Pontedera-Entella, probabili formazioni: le scelte di Canzi e Gallo

Torna in campo l'Entella che questa sera alle 20,45 sfida in trasferta il Pontedera. I chiavaresi sono reduci da due sconfitte di fila e sono ripiombati nelle zone basse della graduatoria, i play out sono solo a due punti di distanza e quindi c'è bisogno di tornare a muovere la classifica. Non sarà però facile perché i toscani sono in un ottimo periodo di forma che gli ha permesso di rientrare in zona play off.

Pontedera-Entella, le scelte di Gallo

La sosta forzata per il rinvio della gara con la Juventus ha permesso a Gallo di recuperare Tascone, mentre non saranno della gara lo squalificato Disanto e l'infortunato Siatounis. Confermato il 3-4-1-2 con Meazzi alle spalle della coppia Santini-Zamparo. In mediana Corbari sarà lo scudiero di Petermann, sugli esterni Tomaselli e Di Mario, torna in difesa Parodi che chiude la retroguardia a tre con Sadiki e Bonini.

Pontedera-Entella, le scelte di Canzi

Modulo simile per il Pontedera che schiererà la difesa a tre con Espeche, Martinelli e Guidi. Sarà tridente largo per provare a mettere in difficoltà l'Entella con Ianesi, accostato proprio ai chiavaresi in estate e Benedetti ai fianchi del centravanti Nicastro.

Pontedera-Entella, le probabili formazioni

Pontedera (3-4-3) Stancampiano, Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Anori; Benedetti, Nicastro, Ianesi

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Parodi, Sadiki, Bonini; Tomaselli, Corbari, Petermann, Di Mario; Meazzi; Santini, Zamparo

Pontedera-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di Pontedera sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky sia in tv che in streaming con possibilità di accedere alle immagini su tutti i dispositivi abilitati tramite la App Sky Go e Now Tv.