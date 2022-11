Pontedera-Entella, probabili formazioni: le scelte di Canzi e Volpe

Oggi alle 17,30 è già tempo di tornare in campo per l'Entella che sfida il Pontedera per cercare il sorpasso in testa alla classifica del girone B di Serie C. I chiavaresi hanno un punto in meno della Reggiana capolista, un duello che si sta prolungando così come prolungata è la serie positiva della squadra di Volpe che dura ormai da quattordici partite tra campionato e Coppa Italia. Sabato scorso i liguri hanno battuto la Vis Pesaro tornando al successo dopo tre pareggi di fila.

Il match contro il Pontedera non sarà per niente semplice perché grazie alla cura Canzi, tecnico subentrato, i toscani sono risaliti fino al nono posto in classifica grazie a cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette gare.

Nonostante le tre partite in sette giorni, Volpe non dovrebbe adottare molto turnover. In mediana si rivede Paolucci che sarà accompagnato da Tascone e Tenkorang, reduce dal terzo gol in campionato. Qualche dubbio in attacco con Faggioli che scalpita ma al momento sembra sfavorito nella corsa alla maglia, Zamparo e Merkaj dovrebbero essere i due riferimenti offensivi con Ramirez alle loro spalle.

Pontedera-Entella: probabili formazioni

Pontedera (3-4-1-2) Siano, Shiba, Espeche, Marcandalli; Perretta, Guidi, Catanese, Aurelio; Benedetti; Petrovic, Nicastro.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tenkorang, Paolucci, Tascone; Ramirez; Merkaj, Zamparo.

Pontedera-Entella in diretta tv e streaming

La partita di oggi tra Pontedera ed Entella sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport sui canali 203 e 251, mentre in streaming l'appuntamento sarà su Eleven Sport.