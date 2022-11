Entella, la striscia positiva si ferma con il Pontedera

Dopo undici giornate senza sconfitte, quattordici gare in tutto compresa la Coppa Italia, la corsa dell'Entella si ferma a Pontedera. Oggi la squadra di Volpe perde 2-1 contro la formazione toscana che si conferma in un grande momento di forma. I chiavaresi restano così con 29 punti al secondo posto nel girone B di Serie C in compagnia della Carrarese e del Gubbio a meno una dalla Reggiana che però deve ancora giocare questo turno infrasettimanale.

La gara di oggi parte subito male per l'Entella che dopo quattro minuti si trova sotto colpita da Catanese la cui zampata beffa De Lucia. La partita è vivace, Corbari ci prova e così fa anche Catanese, ma al 25' gli ospiti trovano il pareggio grazie a Zamparo che di testa fulmina il portiere di casa.

Nella ripresa la gara diventa più "cattiva" con quattro cartellini gialli in pochi minuti. Poi, al 58' il Pontedera torna in vantaggio questa volta con Benedetti che scarica in rete un palla vacante in area di rigore. Volpe inserisce Ramirez negli ultimi minuti ma ad avere la grande occasione del pareggio è in realtà Zamparo che al 94' si presenta sul dischetto dopo un fallo in area su Favale punito con la massima punizione. Il bomber dell'Entella però colpisce la traversa e poi sbaglia anche il tap in successivo.