L'Entella si rialza, Pontedera battuto

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pontedera

Dopo il doppio ko con Lucchese e Cesena, l'Entella torna a sorridere vincendo 1-0 sul campo del Pontedera. A decidere la sfida è una rete di Zamparo, ma Gallo deve ringraziare soprattutto il portiere De Lucia decisivo in almeno un paio di occasioni. I chiavaresi grazie a questo successo prendono un po' di fiato e salgono al tredicesimo posto, martedì nuovo sfida al Pontedera in Coppa Italia, questa volta al Comunale, in campionato i liguri sono attesi sabato dal big match con il Pescara.

Pontedera-Entella 0-1, la cronaca

Parte meglio il Pontedera che al 9' va ad un passo dal vantaggio co De Lucia che riesce a deviare la conclusione di Ianesi sulla traversa, il portiere si ripete poco dopo bloccando anche Nicastro. La gara cambia al 17' quando l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Entella per fallo su Faggioli, dal dischetto va Zamparo che batte il portiere avversario e fa 0-1. Un brutto colpo per i padroni di casa che ci riprovano al 39' ma De Lucia continua ad essere molto attento.

Il copione nella ripresa non cambia, sono sempre i padroni di casa a caricare a testa bassa e De Lucia è di nuovo decisivo con una doppia parata su azione da calcio d'angolo dei padroni di casa. L'Entella ci prova invece con un ritrovato Zamparo, intorno all'ora di gioco sono due le conclusioni dell'attaccante della Virtus, entrambe però senza fortuna. Al 32' De Lucia controlla che il colpo di testa da Catanese sfili a lato mentre la gara continua ad essere lenta e con rimiti molto bassi. L'Entella controlla e porta a casa una vittoria molto importante.

Pontedera-Entella 0-1, il tabellino

Marcatori: 20' Zamparo

Pontedera (3-4-2-1) Stancampiano, Calvani, Martinelli, Guidi (75' Fossati); Perretta, Ignacchiti (84' Delpupo), Catanese, Angori (90' Ambrosini); Benedetti, Ianesi; Nicastro

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Sadiki (82' Lancini), Bonini; Parodi, Corbari, Petermann, Mosti (64' Tascone), Di Mario (82' Zappella); Zamparo, Faggioli (74' Santini)

Note: Ammoniti: Benedetti, Faggioli, Zamparo, Corbari, Santini