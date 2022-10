Baiardo femminile, spettacolare pari con il Pontedera: Cuneo "C'è rammarico"

Finisce 3-3 una partita thrilling tra Baiardo e Pontedera valida per la sesta giornata del campionato d Serie C femminile, girone A. Le genovesi vanno in vantaggio 2-0 con la doppietta della solita Calcagno, poi subiscono il ritorno dell padrone di casa che ribaltano la situazione e si portano sul 3-2. Le genovesi però non smettono di lottare e ancora con Calcagno raggiungiono il pareggio. Un punto che fa salire la squadra a quota 8 a metà classifica, non male per la neopromossa che per la prima volta nella storia si confronta con il campionato di Serie C.

Dopo la gara parla parla Lisa Cuneo sui social della società genovese: "Oggi era una partita molto importante per noi, e siamo entrate in campo con la giusta grinta e la giusta voglia. Nel primo tempo siamo state abbastanza ordinate e aggressive tanto da concedere poco, avendo la forza e la voglia di ripartire e mettere in difficoltà le avversarie. È stata una battaglia, ce lo aspettavamo, e non abbiamo reagito con timidezza, ma con coraggio. Resta un po' di rammarico, perché passare dal 0 a 2 al 3 a 2 nel secondo tempo è indice di un calo sia fisico che di concentrazione, e non ce lo possiamo permettere; tuttavia non abbiamo smesso di lottare e infatti è arrivato il 3 a 3. Ora bisogna mettere testa alla prossima partita, nella quale dovremo fare ancora più attenzione in fase difensiva, portando in campo ancora la stessa grinta e voglia di arrivare prima delle avversarie su ogni pallone, conquistando un centimetro alla volta