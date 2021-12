Pont Donnaz-Ligorna 2-0: esordio amaro per Roselli

Squadra in casa

Squadra in casa Pont Donnaz

Sconfitta esterna per il Ligorna in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz. Biancoblù che tornano dunque senza punti dallo Stadio Comunale di Montjovet, nella quale è andata in scena la prima sfida completa di Mister Roselli dopo la sospensione e il rinvio contro la Caronnese nello scorso weekend. Due reti rossoblù nella ripresa, al 48’ Zucchini e al 64’ De Cerchio, puniscono il Ligorna.

I genovesi sono alla terza sconfitta di fila in Serie D, Girone A, dopo quelle con Vado e Sanremese e non segna da tre partite. Insomma per Roselli ci saàr tantissimo lavoro da fare a partire da quando la squadra tornerà ad allenarsi dopo il Natale. La prossima gara sarà contro il Casale, squadra che ha vinto contro il Bra nell'ultima gara ma che era reduce da tre sconfitta una dietro l'altra.

SERIE D

PONT DONNAZ-LIGORNA 2-0 (0-0)

RETI: 48' Zucchini, 64' De Cerchio

PONT DONNAZ: Cabras, Moussafi (83' Florio R.), Tassi, Jeantet (93' Melis), De Cerchio (67' Gulli), Gaeta, Sterrantino (81' Cateni), Mazzotti, Vesi, Zucchini, Maingonnat. A disposizione: Mastrolillo, Vetri, Forcini, Florio T., Volpatto. Mister: Cretaz.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco, Bacigalupo, Raja (67' Botta), Lipani (70' Ogliari), Donaggio, Salvini (61' Gomes), Garbarino A., Silvestri (61' Casanova). A dispozione: Bongiorni, Mancuso, Garbarino L., Pregliasco, Gerbino. Mister: Roselli.

ARBITRO: Daddato di Barletta