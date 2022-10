Ligorna sfortunato e quasi beffato: per fortuna c'è Donaggio

Un punto cercato, voluto e strappato in un finale ricco di emozioni. Il Ligorna torna dalla Valle d'Aosta con un buon pareggio 1-1 contro il Pont Donnaz, un risultat oche muove la classifica dopo il successo di mercoledì scorso contro il Fossano. Striscia positiva che si allunga quindi per i ragazzi di Roselli che ai punti avrebbero anche meritato qualcosa di più.

E'il Ligorna infatti a fare la partita ma l asfortuna ci mette più volte lo zampino, alla fine saranno due le traverse e un palo i legni colpiti. Nel finale però arriva la beffa, Sassi di testa porta a vanti i padroni di casa. Mancano sei minuti ma il Ligorna non ci sta e al 93', a tempo ormai scaduto, il fischietto comanda un calcio di rigore per atterramento di Damonte in area avversaria. Donaggio si presenta nuovamente dal dischetto e con freddezza batte Marenco, regalando così il pari ai suoi. Urlo di Paggini, giovane classe 2004 entrato a partita in corsa, strozzato in gola all’ultimo istante, con l’estremo difensore che salva il risultato con un autentico miracolo. La partita si chiude così sul risultato di 1-1.

I genovesi sono ora decimi in classifica con nove punti a più tre sulla zona retrocessione e mercoledì ospiteranno il Casale, quarto in classifica.

Il tabellino

PONT DONNAZ vs LIGORNA 1-1 (0-0)

RETI: 84' Sassi, 93' Donaggio (rig)

FOSSANO: Marenco, Sassi, Touré, Grieco (79' Moreo), Piscopo, Cottarelli, Jeantet (88' Ferrando), Crema (65' Lala), Valenti, Marianeschi (73' Viberti), Yon. A disposizione: Cabras, Doda, Gai, Florio, Chianese. Mister: Parisi.

LIGORNA: Atzori, Silvestri (50' Brunozzi), Scannapieco, Bacigalupo (85' Gualtieri), Di Masi (73' Gerbino), Damonte, Dellepiane, Cericola, Mancini (46' Donaggio), Tassotti (85' Paggini), Garbarino. A disposizione: Caruso, Gualtieri, Lipani, Orando, Gerbino, Maresca. Mister: Roselli.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone