Sampdoria femminile, torna il sorriso: è vittoria con il Pomigliano

La Sampdoria femminile torna a vincere e lo fa in un match importante per la classifica di Serie A . Contro il Pomigliano le blucerchiate vincono in trasferta e respingono l'assalto proprio degli avversari che avrebbero potuto agganciare in classifica. Le ragazze di Cincotta restano così ben salde a metà classifica.

La Sampdoria parte forte e con il neo acquisto Conc va vicina al vantaggio ma la difesa ospite respinge, l'altro acuto è di Pisani che di testa su assist di Rincon per poco non centra il bersaglio grosso. Sono le azioni che fanno da antipasto alla rete blucerchiata: è il 32' quando Rincon inventa per Tarenzi che incorna e spedisce in rete il vantaggio ospite. Proprio come all'andata è lei a segnare al Pomigliano.

La padrone di casa però non sono per niente arrendevoli, dodici minuti dopo l'inizio della ripresa traversa di Tudisco che fa tremare le blucerchiate. Poi è Tampieri a salvare su Bonusici e su Tarenzi che per poco non sbaglia porta. La resistenza della Sampdoria arriva fino alla fine della gara, l'1-0 esterno riporta il sorriso sul viso delle genovesi.

Il tabellino

Pomigliano-Sampdoria 0-1

Reti: p.t 32′ Tarenzi.

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Tudisco, Luik, Cox, Fusini; Vaitukaitytè, Mastrantonio (1′.s.t Landa), Ferrario; Banusic, Rinaldi (1′ s.t. Dellaperuta), Moraca.

A disposizione: Buhigas, Apicella, Varriale, Puglisi, Massa, Capparelli, Ferreira.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Pisani, Spinelli, Rizza; ?on?, Wagner, Fallico; Rincón (44′ s.t. Battelani); Martinovic (19′ s.t. Martínez), Tarenzi.

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Auvinen, Helmvall, Bursi, Berti, Novellino.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Ciancaglini di Vasto e Miccoli di Lanciano.

Quarto ufficiale: Bocchini di Roma 1.

Note: ammonite al 33′ p.t. Rincón, al 10′ s.t. Rizza per gioco scorretto; ammonito al 18′ s.t. Cincotta per proteste; recupero 1′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.