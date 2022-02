Sampdoria Women, tre assenze contro Pomigliano

Squadra in casa

Squadra in casa Pomigliano Femminile

Riparte il campionato di Serie A femminile e la Sampdoria affronta in trasferta il Pomigliano, match importante per le blucerchiate che arrivano da due sconfitte di fila contro le forti Sassuolo e Milan. Pomigliano dal canto suo con un successo potrebbe agganciare proprio le genovesi in classifica.

Cincotta ha stilato la lista delle convocate, con la prima chiamata per il portiere Ortiz, nuovo acquisto arrivato in settimana a Genova. Rientrate anche tutte le giocatrici impegnate in Nazionale, mentre all'appello mancheranno le infortunate Cecilia Re, Sabar Seghir e Valetina Soggiu.

Queste l'elenco delle calciatrici della Sampdoria a disposizione per la partita contro il Pomigliano

Portieri: Ortiz, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, ?on?, Fallico, Rincón, Wagner.

Attaccanti: Berti, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.