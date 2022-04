Plusvalenze, le richieste della Procura Figc per Genoa e Sampdoria

È iniziato il processo sportivo sulle plusvalenze a carico degli undici club deferiti per alcune operazioni di calciomercato, nella giornata di martedì 12 aprile 2022 sono uscite le richieste della Procura federale a carico di Sampdoria e Genoa, nessuna penalizzazione, ma multe e diversi mesi di inibizione per alcuni dirigenti o ex dirigenti delle due squadre genovesi. Le altre società coinvolte sono Juventus, Napoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara.

Plusvalenze Genoa: le richieste della Procura

La Procura ha chiesto di punire il Genoa con 320mila euro di ammenda. Per quello che riguarda i dirigenti sono stati chiesti 10 mesi e 15 giorni di inibizione per l'ex amministratore delegato Alessandro Zarbano, 6 mesi e 10 giorni di inibizione per l'ex presidente Enrico Preziosi, Giovanni Blondet e Diodato Abagnara.

Plusvalenze Sampdoria: le richieste della Procura

La Procura ha chiesto di punire la Sampdoria con 195mila euro di ammenda. Per quello che riguarda i dirigenti sono stati chiesti 12 mesi di inibizione per l'ex presidente Massimo Ferrero; 8 mesi e 20 giorni di inibizione per Massimo Ienca; 8 mesi per Paolo Repetto, Gianluca Tognozzi, Giovanni invernizzi e Paolo Fiorentino; 7 mesi per Antonio Romei e infine 6 mesi e 20 giorni per Giuseppe Profiti, Enrico Castanini, Gianluca Vidal e Adolfo Praga.

Le prossime tappe

Nel pomeriggio di martedì hanno parlato i legali di Novara, Chievo, Empoli, Pisa, Pescara e Parma, giovedì 14 aprile 2022 toccherà invece a queli di Genoa e Sampdoria, oltre a quelli di Juventus, Napoli e Pro Vercelli. Le sentenze sono invece attese per la giornata di venerdì 15 aprile. Dopo il primo grado l'appello dovrebbe andare in scena intorno a metà maggio, poi ci sarà anche l'ultimo grado sportivo al collegio di garanzia del Coni.