Plusvalenze, Genoa e Samp di nuovo nel mirino della Procura Figc

Si riapre il caso plusvalenze Juventus, che vede coinvolti anche altri club tra cui Genoa e Sampdoria. La Procura della Federcalcio ha infatti chiesto la revocazione della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello della Figc aveva assolto le undici squadre coinvolte, alla luce dell'inchiesta Prisma sul club bianconero, dalla quale sono evidentemente emersi nuovi elementi.

Escluso il Napoli, la cui plusvalenza riguardava Osimehn e non coinvolgeva la Juve, rischiano quindi un nuovo processo Juventus, Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli, Novara e Chievo e 52 dirigenti delle stesse società sportive. In quello precedente, poi concluso con le assoluzioni, la Procura aveva chiesto di punire il Genoa 320mila euro di ammenda e la Sampdoria con 195mila euro.

La Corte Federale di Appello ora avrà a disposizione 30 giorni per convocare l'udienza di discussione del ricorso dove la Procura Federale chiedera nuove sanzioni per la Juventus e gli altri club che nel primo processo erano stati accusati di plusvalenze fittizie nelle operazioni con i bianconeri. Secondo la Procura di Torino, la Juventus avrebbe sovrastimato le plusvalenze per un totale di 155 milioni tra il 2018-19 e il 2020-21.