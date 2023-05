Eccellenza, sarà Voltrese-Rapallo Ruentes il playout

Voltrese e Rapallo Ruentes si giocheranno tutto nel playout, le due formazioni si sfideranno per restare in Eccellenza in due match che promettono battaglia e spettacolo al termine di una stagione che ha visto la neopromossa lottare fino all'ultimo per la salvezza diretta, mentre i ruentini hanno agganciato la sfida dell'anno con un buon finale.

Dopo l'ultima giornata la classifica dice Voltrese quintultima a 37 e Rapallo quartultimo a 35 con i genovesi che pareggiano 2-2 con la Genova Calcio e non riescono così a sorpassare il Taggia che chiude a 39 dopo lo 0-0 con il Campomorone Sant'Olcese. Ai ruentini bastava un solo punto e invece oggi hanno battuto 1-0 il Forza e Coraggio in casa accedendo al playout.

Ora tutti concentrati sulle due gare che determineranno la stagione. La prima si giocherà a Rapallo domenica 21 maggio, nella seconda sarà la Voltrese a giocare in casa sette giorni dopo.