Playoff Serie D, Ligorna eliminato dalla Sanremese

Finisce la corsa in Serie D del Ligorna, i genovesi pareggiano 1-1 con la più quotata Sanremese e sono costretti a dire addio ai playoff perché i padroni di casa hanno concluso il campionato con un migliore piazzamento. Centoventi minuti di lotta alla pari con la squadra di Roselli che esce a testa altissima dopo una stagione davvero brillante.

Sanremese-Ligorna 1-1, gol e cronaca

La sfida parte e Pellicanò ci prova subito ma nessuno riesce a deviare l'insidioso pallone, poi al 23' il Ligorna passa: Di Masi mette in mezzo per Cericola che in girata batte il portiere avversario e porta avanti i suoi. Il sogno della finale playoff sembra essere ora a portata di mano per i genovesi che però a cinque minuti da duplice fischio impattano su un super Tartaro che respinge i tentativi di Bacigalupo e Di Masi.

Poteva essere il 2-0, ma così non è e la Sanremese resta in partita fino all'80' quando Valagussa in girata batte Atzori e pareggia i conti. Si va ai supplementari dove Atzori dice subito di "no" ad Maglione. Il tempo scorre, alla Sanremese basta il pareggio per arrivare in finale e così sarà perché i tentativi prima della fine del Ligorna non valgono la rete dei genovesi.

Il Ligorna esce a testa alta, la Sanremese vola in finale dove affronterà il Vado che oggi ha battuto il Bra.