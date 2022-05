Playoff Serie C, per l’Entella ora c’è il Palermo

Dopo il Foggia, il Palermo. Un’altra big del Sud Italia per l’Entella che giocherà contro i rosanero il secondo turno dei playoff di Serie C. La corsa verso la Serie B prevede una gara di andata, martedì al Comunale di Chiavari, e una di ritorno, sabato al Barbera che verosimilmente sarà una bolgia. Già ieri sera infatti i rosanero sono stati sostenuti da oltre 30mila tifosi.

Sorteggio Playoff Serie C: sarà Entella-Palermo

Il prossimo avversario dei liguri ha chiuso il campionato al terzo posto nel girone C con 66 punti a una sola lunghezza dal Catanzaro, mentre nello stesso gruppo in prima posizione è arrivato il Bari automaticamente promosso in cadetteria.

Proprio come il Foggia di Zeman, anche il Palermo di Baldini ha nell’attacco il suo punto di forza, 66 i gol nella stagione regolare, miglior reparto offensivo di tutto il girone C. Nel primo turno dei playoff i rosanero hanno eliminato la Triestina, vincendo in trasferta 2-1 e pareggiando ieri sera nel finale 1-1. La piazza ribolla di entusiasmo, non solo per i risultati in campo. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il Palermo è vicino alla cessione al gruppo che detiene, tra le alre, anche il Manchester City di Guardiola.