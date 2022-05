Playoff Serie C, impresa sfiorata per l'Entella: passa il Palermo

Il sogno resta in un cassetto che sembrava essersi aperto a metà ripresa. L'Entella passa in vantaggio 2-0 sul Palermo, sarebbe qualificata a quel punto, ma nel finale i rosonero segnano le reti del definitivo 2-2. I siciliani passano il turno, i liguri escono a testa altissima dai playoff di Serie C e salutano la corsa verso il ritorno nella cadetteria del calcio italiano ad un solo anno dalla retrocessione.

La cronaca di Palermo-Entella 2-2

A inzio gara Volpe conferma le indicazioni della vigilia e schiera la coppia pesante Merkaj-Magrassi dal primo minuto, Dessena a centrocampo prende il posto di Paolucci infortunato, in difesa si rivede Chiosa dal primo minuto. La partenza è tutta rosanera con Floriano che va in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il primo tempo non regala troppe emozioni, il Palermo controlla e l'Entella non riesce a sfondare. E così un'atra occasione arriva al 38' con il bomber ex di turno Brunori che dall'altezza del dischetto del rigore mette fuori.

Nella ripresa la gara si anima invece subito, al 53' Chiosa intercettando un pallone sulla linea strozza l'urlo del gol del Barbera, quattro minuti più tardi i chiavaresi passano: Massolo stende Merkaj in area, per l'arbitro è rigore che lo stesso attaccante dell'Entella trasforma riaccendendo le speranze del liguri. L'Entella ci riprova una decina di minuti più tardi ancora con Merkaj ma il suo tiro finisce alto, più fortunato è invece Karic che al 72' batte Massolo con la complicità della deviazione di Lancini. E' 0-2, la squadra di Volpe sarebbe qualificata, ma al 78' arriva la doccia fredda: Soleri da posizione defilata segna la rete del Palermo che vale il passaggio del turno dei rosaneri e l'eliminazione dell'Entella. Prima del fischio finale c'è tempo anche il pari di Fella che chiude deinfitivamente i conti.