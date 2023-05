Serie C, scattano i playoff: Entella in campo il 18 maggio

La corsa verso la Serie B può finalmente partire. Dopo settimane di slittamento dovute al caso Siena, definitivamente escluso dai playoff, da domani inizia la seconda parte di stagione della Lega Pro. Le squadre classificate dalla seconda alla nona posizione nei gironi A, B, C daranno vita alle sfide che porteranno solo una formazione al salto in cadetteria.

Al via c'è anche l'Entella che, grazie al terzo posto, inizierà la sua marcia dal primo turno nazionale in programma il 18 maggio, l'andata, e il 22 dello stesso mese il ritorno. Per riuscire ad approdare in Serie B i chiavaresi dovranno poi vincere anche il turno successivo, quello del 27 e 31 maggio, la semifinale (4-8 giugno) e la finale del 13 e 18 giugno.

Serie C, partono i playoff

Oggi il presidente Mariani ha lanciato il suo messaggio a club e tifosi: “Siamo arrivati al momento più avvincente ed emozionante della stagione sportiva 2022/23: i playoff promozione. Sono 28 le squadre del nostro campionato che parteciperanno a questi avvincenti spareggi. Sarà una fantastica ed emozionante cavalcata che ci porterà alle finali del 13 e del 18 giugno.

Ci guarderanno moltissime persone e a loro, ai tifosi, mi sento di indirizzare un messaggio: vedrete un grande spettacolo, seguite le vostre squadre con passione e correttezza. Riempite gli stadi con calore, voi siete la forza della Serie C.

Le squadre che saranno protagoniste, i calciatori e gli appassionati porteranno nel cuore un gran numero di ricordi, partite straordinarie, gol fantastici e prestazioni di grande brillantezza individuale e di squadra. Celebreremo insieme una festa del nostro calcio che darà grande visibilità alla Lega Pro e a tutti i suoi club. Buon inizio di playoff a tutti!”