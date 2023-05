Playoff Serie C, l'Entella sfiderà il Pescara

Sono rimaste in otto nella lunga corsa verso la Serie B. C'è ancora un posto da conquistare attraverso i playoff che sono arrivati al secondo turno nazionale, con gara di andata in programma sabato 27 e mercoledì 31 maggio il ritorno. Le squadre che possono ancora sognare la promozione sono Lecco, Foggia, Pescara, Vicenza, Crotone, Cesena, Pordenone e l'Entella che ieri ha ribaltato lo 0-2 dell'andata contro il Gubbio vincendo al Comunale 3-1.

L'Entella sfiderà il Pescara nei playoff di Serie C

Oggi sono stati rivelati gli accoppiamenti delle sfide di andata e ritorno del prossimo turno, chi riuscirà a passare arriverà alla Final Four con semifinale il 4 e 8 giugno e la finale il 13 e il 18 dello stesso mese. L'avversario dell'Entella sarà il Pescara, i chiavaresi sono testa di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa al Comunale, mentre la prima partita sarà in trasferta. Gli altri accoppiamenti sono Lecco-Pordenone, Foggia-Crotone e Cesena-Vicenza.

Il Pescara ha concluso al terzo posto la stagione regolare nel girone C di Serie C con 65 punti figli di 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. Nei playoff ha eliminato la sorpresa Virtus Verona pareggiando la prima gara 2-2 e vincendo la seconda 3-1. I precedenti in totale tra le due formazioni sono 12 con due vittorie per i liguri, sette pareggi e tre sconfitte. Le ultime due sfide giocate sono state quella della scorsa stagione quando le società erano inserite nello stesso girone. Le gare terminarono 2-2 al Comunale e 0-0 all'Adriatico.

Già stilato anche il programma delle semifinali, chi vincerà tra Entella e Pescara sfiderà una tra Foggia e Crotone, mentre dall'altra parte del tabellone ci saranno le vincenti dei match Lecco-Pordenone e Cesena-Vicenza. Ricordiamo che anche la finalissima andrà in scena con doppio gara, andata e ritorno da giocare a metà giugno. La strada dell'Entella verso il ritorno in Serie B è quindi stata disegnata, ora toccherà agli uomini di Volpe cercare di completare la missione.