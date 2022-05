Playoff Serie C, Entella-Olbia alle 20,30

Entella-Olbia, prima gara dei playoff di Serie C per i chiavaresi, si giocherà mercoledì 4 maggio alle ore 20,30 al Comunale. E'arrivata oggi l'ufficialità dell'orario della gara che vedrà i liguri avvantaggiati rispetto ai sardi, grazie al quarto posto in classficia basterà infatti un pareggio nei novanta minuti per pssare il turno.

Come acquistare i biglietti per Entella-Olbia

La società ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti: "I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point (lunedì e martedì 9.00-12.30 | 15.00-19.00, mercoledì 9.00-17.30), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (18.00-21.15).

TRIBUNA D’ONORE CON HOSPITALITY

Prezzo unico 50€

TRIBUNA CENTRALE

Intero 29 €

Ridotto 24 €

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero 23 €

Ridotto 20 €

DISTINTI

Intero 17,50 €

Ridotto 13 €

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero 10,50 €

Ridotto 7€

SETTORE OSPITI

Intero 10,50€

Ridotto 7€