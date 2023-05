Entella, è il Gubbio il primo avversario ai playoff

Serie C

Serie C

Sarà contro il Gubbio la prima doppia sfida ai playoff di serie C dell'Entella. I chiavaresi giocheranno la prima gara il 18 maggio in trasferta al Barbetti e la seconda il 22 al Comunale di Chiavari con il vantaggio di essere testa di serie, quindi di poter anche pareggiare il doppio confronto per passare al turno successivo, l'ultimo prima delle semifinali e delle finali.

Playoff Serie C, sarà Entella-Gubbio: le date

I chiavaresi arrivano alla gara dopo quasi un mese di stop, l'ultima partita ufficiale è stata quella vinta a Siena 2-1 il 23 aprile. Un lungo periodo di tempo che ha permesso a Volpe di recuperare tutti gli infortunati, ma che potrebbe pesare sul ritmo gara dei chiavaresi, scesi in campo la scorsa settimana in amichevole contro la Pro Vercelli per l'ultimo test prima della prossima partita.

Il Gubbio invece ha iniziato i playoff al primo turno l'11 maggio pareggiando 1-1 con la Recanatese e si è ripetuto ieri con il Pontedera passando ancora grazie a un pareggio 1-1, in entrambi i casi la squadra ha superato l'ostacolo grazie al miglior piazzamento in campionato dove aveva chiuso il girone B, lo stesso dell'Entella, in quinta posizione.

Entella-Gubbio, i precedenti

La sfida tra Entella e Gubbio si è giocata due volte durante la stagione regolare regalando poco spettacolo e nessun gol, le gare sono infatti finite 0-0. In entrambe le contese non è mancato l'agonismo con gli arbitri che hanno avuto il loro bel da fare: all'andata sono stati otto gli ammoniti e al ritorno sette.

In totale i precedenti tra le due squadre sono quattro con due pareggi in questa annata, mentre nella scorsa all'andata vinse il Gubbio 3-0 e al ritorno si impose l'Entella 4-0. Insomma la storia parla di grande equilibrio, giovedì si scriverà un altro capitolo.

Oggi sono state sorteggiate anche tutte le altre sfide del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, questi i match: Lecco-Ancona, Pescara – Virtus Verona, Vicenza – Pro Sesto, Foggia – Audace Cerignola