Playoff Serie C, Entella battuta al fotofinish dal Foggia

Novanta minuti di equilibrio non bastano all'Entella per uscire imbattuto dallo Zaccheria contro il Foggia. I chiavaresi perdono la gara di andata dei playoff colpiti al 90' dal gol di Curcio e giovedì al Comunale dovranno vincere almeno con una rete di scarto per continuare il percorso verso la Serie B.

La cronaca di Foggia-Entella 1-0

Come da indicazioni della vigilia Volpe non recupera Paolucci, il capitano e regista viene sostituto dall'esperto Dessena, mentre Magrassi e Pellizzer vincono i ballottaggi con Lescano e Sadiki.

La gara è fin da subito godibile, allo Zaccheria la posta in gioco è alta, ma nessuno è in campo per proteggere il pareggio. L'Entella, nonostante sia testa di serie e abbia quindi due risultati su tre, non fa calcoli, ma l'inizio non è dei migliori visto che Chiosa abbandona il campo dopo soli diciassette minuti per infortunio, al suo posto Sadiki. I chiavaresi al 20' creano la prima ocasione con Coppolaro che non centra la porta da posizione favorevole. Passano otto minuti ed è Dessena ad avere la palla buona per il vantaggio ma il suo colpo di testa finisce fuori. Il Foggia però c'è e alla mezz'ora quasi costringe Barlocco all'autorete.

Nella ripresa partono forte i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio con bomber Ferrante, il suo tentativo viene però deviato da Borra sulla parte alta della traversa. All'11' ammonizione pesante per Di Pasquale che salterà il ritorno al Comunale, poi l'Entella cambia: entrano Morosini e Di Cosmo per Dessena e Merkaj, e proprio l'attaccante va vicino al gol con un diagonale che finisce fuori di poco. La sfida poi però scende di colpi, le squadre non sono più brillanti come nella prima ora di gioco e così scende anche il numero delle occasioni. Per spezzare l'equilibrio serve un'invenzione ed arriva da Curcio che al 90' raccoglie un pallone in area e batte Borra infilando la palla sotto le gambe del portiere. E'la rete della vittoria per il Foggia, l'Entella giovedì dovrà per forza vincere per sognare il ritorno in Serie B.