Sampdoria ai playoff: date, regolamento e possibili avversarie

Sampdoria ufficialmente qualificata ai playoff dopo la vittoria 1-0 contro la Reggiana. La formazione di Pirlo, dopo una lunghissima rincorsa, ha raggiunto l'obiettivo con una giornata di anticipo e ora proverà a giocarsi le sue chance negli spareggi per la Serie A. C'è però ancora da chiarire la posizione di partenza, perché tra sesto, settimo e ottavo posto le cose cambiano, e di molto, e c'è ancora una giornata di campionato da giocare in Serie B con tre squadre in due punti che possono ancora migliorare o peggiorare la posizione nella griglia di partenza. Scenari, calendario, regolamento e date dei playoff di Serie B.

Serie B, volata playoff: classifica e calendari

Una giornata da giocare e tre squadre a giocarsi il sesto posto, posizione che consentirebbe di giocare il primo turno in gara secca in casa e con il vantaggio di due risultati a disposizione per passare il turno. Al momento è il Palermo a occupare la posizione con 53 punti e un trend da film horror. I rosanero non vincono dal 10 marzo (1-0 al Lecco ultimo) e nelle ultime otto gare hanno raccolto solo 4 punti. Settima la Sampdoria (52 punti, sarebbero stati 54 senza penalizzazione) che dopo una lunga marcia di avvicinamento si è portata a una sola lunghezza, ottavo il Brescia a quota 51. Di seguito il calendario delle ultime due giornate per tutte le squadre coinvolte. Tutte in trasferta, rosanero e blucerchiati contro formazioni che non si giocano più nulla (Sudtirol fuori da tutto, Catanzaro già ai playoff col quinto posto) mentre le Rondinelle vanno a fare visita a un Bari sul baratro, che si gioca le ultime chance di salvezza.

Palermo 53 punti: Sudtirol in trasferta.

Sampdoria 52 punti: Catanzaro in trasferta

Brescia 51 punti: Bari in trasferta

Come funzionano i playoff Serie B, il regolamento

Nel primo turno scendono in campo le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto. Due gare secche con accoppiamenti quinta/ottava e sesta/settima in casa della migliore classificata. Nel caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se persiste la parità, passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza calci di rigore.

Primo turno, i possibili accoppiamenti

La Sampdoria, con l'attuale posizione di classifica, affronterebbe quindi il Palermo in trasferta. Nel caso riuscisse ad agganciare o a scavalcare i rosanero (Samp in vantaggio per gli scontri diretti, a pari punti arriva davanti) li affronterebbe al Luigi Ferraris con il vantaggio del doppio risultato. L'altro playoff, allo stato attuale, sarebbe invece tra Catanzaro e Brescia. Tutto comunque rimane in bilico perché in base alla combinazione dei risultati dell'ultima giornata le squadre potrebbero cambiare posizione. In caso di arrivo a pari punti con il Brescia (possibile in caso di sconfitta blucerchiata e pareggio dei rivali) sono invece le Rondinelle ad arrivare davanti per gli scontri diretti. Ad ogni modo solo il sesto posto regalerebbe un reale vantaggio nel primo turno.

Semifinali e finali playoff: come funzionano

Le semifinali prevedono una gara di andata in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare e una di ritorno in casa della terza e della quarta classificata nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza la disputa di supplementari e rigori. Stessa formula per la finale: doppia sfida con il ritorno in casa della migliore classificata, in caso di parità tra andata e ritorno niente supplementari e rigori, promossa la migliore della stagione regolare (a meno che le due squadre non abbiano chiuso a pari punti, unico caso in cui sarebbero invece previsti).

Playoff Serie B, date e calendario

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª)

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª)

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata)

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno).

