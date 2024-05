Sampdoria, volata playoff: scenari, calendari e date. Blucerchiati qualificati se...

Volata playoff per la Sampdoria. La vittoria 1-0 contro il Lecco, arrivata grazie al goal di De Luca, ha consentito ai ragazzi di Pirlo di scavalcare il Brescia e prendersi il settimo posto della classifica di Serie B. Tre passi importanti e forse fondamentali, nonostante una prestazione non brillante su un campo pesante contro una formazione già retrocessa, ma la volata playoff è ufficialmente partita. Scenari, calendario e date degli spareggi promozione per la Serie B.

Sampdoria ai playoff se...

Ora i blucerchiati sono davvero padroni del proprio destino: due le gare da giocare e contro la Reggiana (calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 5 maggio) potrebbe già arrivare la matematica certezza della qualificazione. Serve una vittoria e, contemporaneamente, deve verificarsi una delle due seguenti circostanze: sconfitta del Brescia contro il Lecco oppure la mancata vittoria del Sudtirol (contro cui la Samp è in svantaggio negli scontri diretti, stesso discorso col Brescia) a Pisa. Altrimenti servirebbe poi un punto all'ultima giornata, salvo combinazioni favorevoli dagli altri campi. In caso di pareggio contro la formazione emiliana, o ancora peggio di una sconfitta, tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata, quando i blucerchiati faranno visita al Catanzaro, quinto in classifica e già matematicamente agli spareggi, attualmente però a tre punti dalla Cremonese quarta, posizione che consentirebbe di saltare il primo turno degli spareggi.

Serie B, volata playoff: classifica e calendari

La corsa verso i playoff rimane dunque un intrigo: tre i posti ancora disponibili, con il Palermo in crisi che occupa il sesto posto a quota 52 e poi sette squadre nel giro di quattro punti: Sampdoria (49), Brescia (48), Sudtirol e Reggiana (46), Cosenza, Pisa e Cittadella (45). Di seguito il calendario delle ultime due giornate per tutte le squadre coinvolte.

Palermo 52 punti: Ascoli in casa e Sudtirol in trasferta.

Sampdoria 49 punti: Reggiana in casa e Catanzaro in trasferta

Brescia 48 punti: Lecco in casa e Bari in trasferta

Sudtirol 46 punti: Pisa in trasferta e Palermo in casa

Reggiana 46 punti: Sampdoria in trasferta e Parma in casa

Cosenza 45 punti: Spezia in casa e Como in trasferta

Pisa 45 punti: Sudtirol in casa e Ascoli in trasferta

Cittadella 45 punti: Bari in casa e Cremonese in trasferta

Come funzionano i playoff Serie B, il regolamento

Nel primo turno scendono in campo le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto. Due gare secche con accoppiamenti quinta/ottava e sesta/settima in casa della migliore classificata. Nel caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se persiste la parità, passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza calci di rigore.

Le semifinali prevedono una gara di andata in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare e una di ritorno in casa della terza e della quarta classificata nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza la disputa di supplementari e rigori. Stessa formula per la finale: doppia sfida con il ritorno in casa della migliore classificata, in caso di parità tra andata e ritorno niente supplementari e rigori, promossa la migliore della stagione regolare (a meno che le due squadre non abbiano chiuso a pari punti, unico caso in cui sarebbero invece previsti).

Playoff Serie B, date e calendario

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª)

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª)

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata)

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp