Promozione, la finale playoff va alla Sammargheritese

Finisce con la festa della Sammargheritese che vince la finale playoff Promozione contro il Serra Riccò ai rigori dopo lo 0-0 di 120 minuti ricchi di emozioni. La gara tra le seconde dei due gironi, arrivate in fondo con pieno merito, è bella ma non si sblocca fino a quando l'arbitro non fischia la fine dei supplementari.

Si va così ai rigori e la squadra di Santa Margherita si rivela perfetta dal dischetto, quattro tiri, quattro gol mentre nel Serra Riccò sbagliano in due con l'ultimo e decisivo tentativo che si schianta sulla traversa. Il risultato finale dice così 4-2 e fa scattare la festa della Samm che torna in Eccellenza al suono del coro "Scusate l'assenza siamo tornati in Eccellenza"

Oggi si è giocata anche l'altra sfida dei playoff, la finale per il terzo e quarto posto tra Praese e Vallescrivia. Tanto spettacolo e tanti gol in questo match che finisce 4-3 per il Vallescrivia che passa in vantaggio con Fassone, ma tre minuti dopo pareggia Gaggero. Prima della fine del primo tempo altra rete per gli ospiti con Mosca. Nella ripresa la Praese pareggia ancora con Stabile ma subisce poi due reti da Bortolai e Fassone ancora, due sigilli che rendono inutile l'ultimo gol di Curabba.