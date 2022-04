Playoff Eccellenza: tutti a caccia della Fezzanese

Cinque pounti di vantaggio a due giornate dalla fine, la Fezzanese viaggia veloce verso la promozione nei playoff di Eccellenza ma ancora non può esultare. C'è l'aritmetica da conquistare per poter stappare lo champagne che è comunqe già in fresco. Domenica la capolista affronta il Rapallo Rivarolese in casa e può chiudere i conti, non sarà facile però perché i ruentini sono nel gruppo delle secondo a 12 punti e devono provare a fare l'impresa per tenere aperto il discorso fino all'ultima giornata.

A sperare nel blitz dei bianconeri sono anche tutte le altre seconde, il Baiardo per esempii che fa visita all'Albenga, oppure il Taggia che invece affronterà il Canaletto Sepor. Le terze Campomorone Sant'Olcese e Cairese. sono invece a undici punti e hanno ormai quasi dvuto alzare bandiera bianca e si affornteranno nello scontro diretto domenica. A chiudere il quadro di giornata sarà il match Genova Calcio-Finale che non ha nulla da idre in termini di classifica.

L'ultima giornata rischia così di diventareun mero allenamento a meno che il Rapallo non riesca nell'impresa di vincere con la Fezza, che comunque avrebbe poi nei succcessivi novanta minuti a possibilià di conquistare quell'unico punto che le manca per essere promossa.