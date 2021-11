Pistoiese-Entella 0-0, Volpe: “Punto guadagnato”

Il poker di vittorie consecutive non è arrivato, ma il pomeriggio dell’Entella è comunque positivo. In Toscana contro la Pistoiese finisce 0-0 e la Virtus aggancia il quarto posto in classifica, aspettando il match di domenica prossima contro il Cesena che, in caso di successo, potrebbe aprire spiragli ancora più importanti per la stagione dei chiavaresi.

Il commento di Volpe a Pistoiese-Entella 0-0

Prima di parlare del futuro il tecnico dell’Entella Volpe però commenta il pari di oggi: “Sicuramente non è stata la nostra migliore partita ed è stato anche merito degli aversari che ci hanno messo in difficoltà. Ci sono però dei lati positivi, a volte questo tipo di partite, che non puoi vincere, non devi perderle. A noi è successo in stagione e invece oggi no, il punto quindi è guadagnato. Certo alla fine l’occasione di Merkaj poteva regalarci la vittoria, ma non sarebbe stato forse quello il risultato giusto”:

La forza dell’Entella è la sua difesa, tornata eremetica: “Il numero di gol presi durante le prime gare delle stagione era molto alto, ora stiamo ritrovando solidità e questo è il punto di partenza per ambire a qualcosa di meglio. Non aver subito reti e aver allungato la striscia positiva, sono sicuramente due ottimi risultati ora però guardiamo avanti. Domenica contro il Cesena affronteremo un avversario molto diverso rispetto agli ultimi che lottavano in fondo alla classifica. Loro giocano a calcio e lo fanno dall inizio alla fine della partita”.