Entella, la striscia vincente si interrompe con la Pistoiese

La striscia di tre successi consecutivi si interrompe contro la Pistoiese per l’Entellla che viene bloccata sul pari per 0-0. I chiavaresi agganciano al quarto posto il Siena, ma vedono scappare le prime due dela classe Reggiana e Modena a 35 e 33 punti.

A Pistoia la gara è equilibrata e nella ripresa i chiavaresi rischiano anche di capitolare sotto i colpi di Castellano, ma prima il giocatore di casa non trova la porta e poi è Borra a sbarrargli la strada, il portiere è bravo anche su Ubaldi a dieci minuti dal termine. Nel finale anche l'Entella rischia di passare in vantaggio con la conclusione di Merkaj che però non termina la propria corsa nella porta avversaria fermata da Crespi. Finisce così 0-0 con Volpe che non riesce nell’ennesimo scatto, ma può comunque sorridere.

Il pareggio di oggi è infatti il sesto risultato utile consecutivo in campionato. La nota lieta resta la difesa che, dopo un inizio di stagione da incubo, non subisce gol da due gare di fila e nelle ultime sei giornate ha raccolto solo due palloni nella propria porta. Battuta d’arresto invece per l’attacco che andava a segno da cinque partite consecutive contando anche la Coppa Italia.

Domenica prossima per l’Entella match molto difficile, il 28 novembre è infatti in programma la partita contro il Cesena, terzo in classifica con 32 punti e reduce dal rotondo 4-0 contro la Fermana di oggi.

Il tabellino di Pistoiese-Entella

Pistoiese-Entella 0-0

Pistoiese (3-5-2) Crespi, Sottini, Ricci, Gennari; Moretti, Romano, Santoro, Castellano (67’ Minardi), Martina; D’Antoni (67’ Vano), Pinzauti (76’ Ubaldi)

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Lipani, Paolucci, Karic; Capello (57’ Morosini); Magrassi, (87’ Pavic) Lescano (57’ Merkaj).

Ammoniti: Santoro, Barlocco, D’Antoni, Chiosa, Cleur