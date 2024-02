Pisa-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Aquilani e Pirlo

Dopo il pareggio agrodolce contro il Modena e le dimissioni di Marco Lanna da presidente è tempo di tornare in campo per i blucerchiati, ancora una volta alle prese con infortuni e assenze. Sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16:15 si gioca Pisa-Sampdoria all'Arena Garibaldi, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Pirlo cerca ulteriori punti per allungare sulla zona playout e provare a guardare verso i playoff. Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Modena con le scelte dei due allenatori.

Pisa-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Ancora una volta Pirlo deve fare i conti con le assenze. A centrocampo mancheranno Yepes per squalifica e Kasami che si è nuovamente infortunato, stop anche per il giovane Ntanda per quello che riguarda il fronte offensivo. In porta ci sarà Stankovic, in difesa rientra Ghilardi dalla squalifica e si gioca una maglia con Piccini per fare coppia con Gonzalez, sugli esterni bassi Depaoli (recuperato) e Murru. In mezzo al campo Darboe e Ricci (l'alternativa è Askildsen) prenderanno il posto degli assenti in un reparto completato da Giordano. In attacco Alvarez ed Esposito a supporto di De Luca. Sempre out anche i vari Borini, Pedrola, Ferrari, Conti e Benedetti.

Pisa-Sampdoria, le scelte di Aquilani

Sono 27 i punti del Pisa, gli stessi dei blucerchiati che però scontano una penalizzazione di due. I toscani arrivano da due turni negativi, sconfitta casalinga 3-2 contro lo Spezia e pareggio 1-1 a Cosenza. Nelle ultime cinque altri due pareggi e una sola vittoria (a Lecco). A livello di formazione Aquilani perde Calabresi per squalifica. In porta Loria, difesa a quatto con Barbieri, Caracciolo, Canestrelli e Beruatto. A centrocampo è in dubbio Touré e quindi potrebbero essere Marin e Veloso i due prescelti. In attacco acciaccato Valoti e infortunato D'Alessandro: Arena, Moreo, Mlakar e Torregrossa nei tre più uno sul fronte offensivo.

Pisa-Sampdoria, le probabili formazioni

Pisa (4-2-3-1): Loria, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; Moreo, Arena, Mlakar; Torregrossa. All. Aquilani.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Piccini, Gonzalez, Murru; Darboe, Ricci, Giordano; Esposito, Alvarez; De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Calcio d'inizio: sabato 10 febbraio, ore 16:15.

Dove vedere Pisa-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

