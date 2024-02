Pisa-Sampdoria 2-0: blucerchiati in dieci per un tempo, esultano i toscani

Ennesima partita giocata con un tempo in dieci uomini per la Sampdoria e sconfitta all'Arena Garibaldi di Pisa al termine di una gara scorbutica e decisa, nella ripresa, dalle due reti segnate da Caracciolo e Barbieri. Prima frazione di gioco molto fisica, con tanti falli ed equilibrata, ma senza occasioni da rete. Cambia tutto a pochi secondi dall'intervallo quando Giordano, appena ammonito e molto nervoso, stende Arena. In un primo momento l'arbitro concede il rigore, poi dopo il consulto con il var cambia idea perché il fallo è avvenuto fuori area, così estrae però il secondo cartellino e quindi il rosso per l'esterno blucerchiato. Nella ripresa la squadra di Pirlo prova a chiudersi, ma il fortino viene scardinato da un eurogol di Caracciolo. Tentativo di reazione con un bel tiro di De Luca respinto da Nicolas, poi raddoppia Barbieri al 70' e cinque minuti dopo il var toglie un penalty concesso dall'arbitro per un fallo su Depaoli. Finale privo di sussulti con un solo tentativo di De Luca respinto in angolo nel recupero, sconfitta amara che interrompe la serie positiva dopo la vittoria di Cittadella e il pareggio col Modena.

Pisa-Sampdoria 2-0, pagelle

Pisa-Sampdoria 2-0, la cronaca

Brutto primo tempo con ritmi blandi in avvio e poi falli, gioco spezzettato e occasioni praticamente inesistenti. Al 12' una bella iniziativa di Esposito con grande respinta del portiere, ma sarebbe stato fuorigioco, al 37' Ricci intercetta un rilancio difettoso di Nicolas e calcia in porta, palla smorzata di mano da Marin, punizione e nulla di fatto. Episodio chiave al 44': Arena scappa a Giordano (appena ammonito) che lo atterra, l'arbitro concede il rigore, poi cambia idea con il supporto del var perché il contatto è avvenuto fuori area. Secondo giallo però per il giocatore blucerchiato che lascia la formazione di Pirlo in dieci uomini. Veloso prova poi il tiro a giro, la palla esce di poco.

Il tecnico della Samp all'intervallo toglie Ricci (ammonito) per rimpolpare la difesa con Barreca, ma è il Pisa a fare la partita e a passare in vantaggio al 57' con un gran destro a giro dalla lunga distanza, la palla tocca la traversa e si insacca alle spalle di Stankovic. Il portiere blucerchiato si oppone due volte bene al 63' su Bonfanti e Arena. Pirlo getta nella mischia De Luca e Girelli per Esposito e Askildsen e arriva la fiammata della Samp con l'attaccante appena entrato che prova la botta e trova la respinta di Nicolas, la sfera arriva poi a Darboe che calcia ma viene murato da un difensore. La reazione non basta, perché al 70' i toscani raddoppiano con un sinistro potente di Barbieri che non lascia scampo a Stankovic. Al 75' l'arbitro prima concede e poi nega attraverso il var un calcio di rigore ai blucerchiati per un fallo su Depaoli, non arriva così l'episodio in grado di cambiare l'inerzia del match. Nel recupero ci prova ancora De Luca, ma il portiere mette in corner. Si ferma la serie positiva, la Samp rimane poco sopra la zona playout.

Pisa-Sampdoria 2-0, video goal e highlights

Pisa-Sampdoria 2-0, il tabellino

Reti: 57' Caracciolo, 70' Barbieri

Pisa (3-5-2): Nicolas 6; Hermannsson 6 (46' Bonfanti 6), Caracciolo 7, Canestrelli 6; Barbieri 7, Veloso 6.5 (88' Piccinini sv), Marin 6, Toure 6, Esteves 6; Arena 6.5 (71' Leverbe 6), Torregrossa 6 (71' Moreo 5.5). All. Aquilani (squalificato, in panchina Agnelli).

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic 6; Piccini 5, Gonzalez 5.5, Ghilardi 5.5; Stojanovic 5, Ricci 5 (46' Barreca 5), Darboe 6.5 (79' F. Conti sv), Giordano 4; Depaoli 6 (88' Alesi), Askildsen 5 (65' Girelli 5); Esposito 5.5 (65' De Luca 6). All. Pirlo.

Arbitro: Baroni di Firenze

Note: ammoniti Gonzalez, Hermansson, Ricci, Canestrelli, Giordano, Marin, F. Conti. Al 45' espulso Giordano per somma di ammonizioni.