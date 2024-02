Pisa-Sampdoria 2-0, pagelle: follia Giordano, Ricci ancora bocciato

Si interrompe la serie positiva della Sampdoria. Sconfitta 2-0 a Pisa nell'ennesimo match giocato per un tempo con l'uomo in meno. Questa volta è Giordano a prendere due ammonizoni in pochi minuti e a rovinare i piani di Pirlo dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e privo di occasioni da rete. Nella ripresa la Samp prova a chiudersi, ma il fortino viene scardinato da un eurogol di Caracciolo. Tentativo di reazione con un bel tiro di De Luca respinto da Nicolas, poi raddoppia Barbieri al 70' e cinque minuti dopo il var toglie un penalty concesso dall'arbitro per un fallo su Depaoli. Finale privo di sussulti con un solo tentativo di De Luca respinto in angolo nel recupero, sconfitta amara che interrompe la serie positiva dopo la vittoria di Cittadella e il pareggio col Modena.

Prestazione insufficiente nel complesso, difesa traballante nel secondo tempo ed ennesima bocciatura a centrocampo per Ricci, chiamato a sostituire lo squalificato Yepes. Askildsen rimane un oggetto misterioso anche se è stato promosso titolare dopo la telenovela di mercato con al centro Verre. Tante le insufficienze nel complesso. Tra le note positive il nuovo acquisto Darboe che mette muscoli e tecnica, anche De Luca entra bene creando le uniche due occasioni da rete blucerchiate del match.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.