VIDEO | Pisa-Genoa 0-1: Eku-boom, Grifone in vetta

Seconda vittoria in trasferta per il Genoa che esorcizza il tabù Arena Garibaldi e conquista tre punti d'oro a Pisa, salendo in vetta alla classifica dopo tre giornate con sette punti, insieme all'Ascoli. Decisiva una perla di rara bellezza di Ekuban al 29', un pallonetto che non lascia scampo al portiere avversario, poi la formazione di Blessin ha mostrato tutta la sua concretezza concedendo poco al Pisa, pericoloso un paio di volte nella ripresa con Ionita e Cissé, nel finale gran parata di Martinez su Tramoni e traversa di Jagiello dopo l'espulsione di Calabresi, tripudio rossoblù al triplice fischio.

Pisa-Genoa 0-1, la cronaca

Fasi di studio nel primo tempo, poi esce il Grifone che tra 18' e 19' spaventa Nicolas con Coda ed Hefti, replica la formazione nerazzurra con una conclusione di Sibilli messa in angolo da Dragusin al 28', ma un minuto dopo Ekuban si inventa un pallonetto da campione e porta avanti i ragazzi di Blessin. Galvanizzato dal gol l'italo-ghanese sfiora anche la doppietta al 39' con un tiro potente che sfiora il palo.

Nella ripresa la prima grossa occasione capita al Pisa, colpo di testa ravvicinato di Ionita con Martinez che para in due tempi; il Grifone controlla bene e rischia poco. Ci prova Cissè al 59' ma Martinez non si fa sorprendere, poi regge benissimo la formazione di Blessin, che all'85' si trova anche con l'uomo in più per l'espulsione di Calabresi per doppia ammonizione, le ultime emozioni sono un tiro di Tramoni respinto d'istinto da Martinez all'87', una clamorosa traversa di Jagiello su calcio di punizione al 92' e una conclusione di Yalcin respinta da Nicolas al 95'. Cala il sipario, il Grifone si issa in vetta alla classifica con sette punti, insieme all'Ascoli.

Pisa-Genoa 0-1 | Tabellino e voti

Reti: 29' Ekuaban

Pisa (4-3-2-1): Nicolas 6; Calabresi 5, Canestrelli 6, Rus 6 (84' Piccinini), Beruatto 6; Marin 5.5 (46' Cissè), Nagy 6 (80' Masucci sv), Tourè 5.5; Ionita 5, Sibilli 5.5 (80' Tramoni sv); Torregrossa sv (11' Morutan 5.5). All. Maran.

Genoa (4-2-2-2): Martinez 6.5; Hefti 6.5, Dragusin 6, Bani 6.5, Pajac 5.5 (46' Ilsanker 6); Frendrup 6; Badelj 6.5 (75' Galdames 6); Portanova 6 (63' Jagiello 6.5), Gudmundsson 6; Ekuban 7 (89' Yeboah sv), Coda 6 (63' Yalcin 6). All. Blessin.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammoniti Pajac, Coda, Calabresi, Nagy, Canestrelli. All'85' espulso Calabresi per doppia ammonizione.