Pisa-Genoa 0-1, le pagelle: Bani leader della difesa, Ekuban decisivo

Colpaccio all'Arena Garibaldi per il Genoa, che sale in vetta alla classifica di Serie B con 7 punti, in compagnia dell'Ascoli. Tre punti d'oro che arrivano al termine di una prestazione all'insegna della solidità e della concretezza, catenaccio e contropiede, ma anche pressing, corsa e grinta per la formazione di Blessin, che la prossima settimana riceverà la visita del Parma per la prova di maturità.

Decide il match il goal in pallonetto di Ekuban al 29', poi la formazione di Blessin concede poco al Pisa, pericoloso un paio di volte nella ripresa con Ionita e Cissé, nel finale gran parata di Martinez su Tramoni e traversa di Jagiello dopo l'espulsione di Calabresi.

