Sestri Levante sconfitto anche dal Pineto

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pineto

Il Sestri Levante sprofonda al penultimo posto nella classifica del girone B di Serie C dopo la sconfitta di oggi 1-0 con il Pineto. I corsari vengono puniti nella ripresa accumulando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato, in mezzo è arrivato solo un punto con l'Olbia. La salvezza diretta è a meno tre punti ma le altre pretendenti hanno una gara in meno.

Pineto-Sestri Levante 1-0, la cronaca

Barilari deve rinunciare ancora a Pane in difesa, la coppia centrale è quindi formata da Regini e Oliana, in mediana Sandri conferma il posto da titolare, al suo fianco arretra Candiano mentre alle spalle di Margiotta giocano Forte e Gala.

Gli ospiti iniziano a ritmi lenti ma sono i primi a trovare l'occasione che può sbloccare il risultato, ad andare vicino alla rete è il solito Forte ma Tonti risponde "no" con un grande intervento. Il Pineto è la grande sorpresa del campionato e alza i giri dopo lo spavento mettendo in difficoltà Anacoura prima dell'intervallo con Evangelisti.

Gli abruzzesi continuano il forcing anche nella ripresa e questa volta trovano il gol vittoria, angolo di Volpicelli e De Santis incorna l'1-0, è la rete che decide il match perché il Sestri, nonostante ci provi con grande coraggio, non riesce mai a rendersi pericoloso.

