Serie D, il Sestri Levante è in finale Scudetto

La stagione da favola del Sestri Levante continua. I corsari, già promossi in Serie C, battono in trasferta il Pineto 2-0 e si giocheranno lo Scudetto del più importante campionato a livello dilettantistico, domenica la sfida al Sorrento.

Il match incomincia con il calcio d’inizio battuto dal Sestri Levante. Al 4′ imbucata di Marquez per Podda e Mercorelli compie un miracolo a tu per tu. Al 30′, a seguito di un fallo laterale, Nonni appena in area cadendo tocca il pallone con una mano, per l’arbitro è rigore che Pane trasforma per lo 0-1. Il Sestri Levante approfitta di un momento di sbandamento del Pineto e raddoppia subito, al 32′ Conti va sul fondo ed effettua un traversone basso sul quale da due passi Troiano insacca a porta vuota lo 0-2. Al 38′ altra tegola per il Pineto, Maio commette fallo in attacco su Troiano e per l’arbitro è rosso diretto. Il primo tempo si chiude con Conti lanciato in contropiede che si allunga troppo il pallone permettendo il recupero di Mercorelli che para a terra.

Nella ripresa la partita inizia col Pineto che prova subito a inserire Njambé per dare più peso all’attacco, ma la prima occasione è ancora per il Sestri Levante al 4′ con Marquez che dal limite controlla e fa la barba al palo. Il Pineto prova a reagire al 21′, ma la conclusione dai 16 metri di Lo Sicco è centrale.

Nuovo tentativo per i padroni di casa al 32′ con Njambé che, sugli sviluppi di una punizione, non centra la porta di testa. Al 34′ è la volta di Lo Sicco a penetrare in area dal lato corto e concludere violentemente in diagonale sfiorando la traversa. Al 39′ Forte riceve ai 20 metri e insacca con un fendente all’angolino, l’arbitro inizialmente assegna la rete ma il guardalinee ne richiama l’attenzione segnalandogli il fuorigioco e facendo così annullare la marcatura. Al 45′ è Cominetti che, dopo essere stato servito in profondità, conclude a giro dal limite trovando la risposta in angolo di Mercorelli e, sugli sviluppi dello stesso, Oliana colpisce la traversa di testa.

Pineto – Sestri Levante 0-2 (0-2)

Pineto: Mercorelli; Ceccacci (9’st Lucarini), Nonni (1’st Njambé), Di Filippo; Traini, Forgione (35’st Consorte), Lo Sicco, Braghini (13′ Capaldo), Della Quercia (K); Maio, Allegretti (17’st Emili).

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Piccioni, Pica.

Allenatore: D. Amaolo.

Sestri Levante: Anacoura; Casagrande, Pane (K), Oliana, Furno (31’st Masini); Podda, Troiano (3’st Daniello), Raggio Garibaldi, Parlanti (44’st Nenci); Conti (14’st Forte), Marquez (20’st Cominetti).

A disposizione: Pucci, Rovido.

Allenatore: E. Barillari.

Reti: (P) 30′ Pane su rigore, 32′ Troiano (S)

Ammonizioni: Forgione (P) Parlanti, Forte (S)

Espulsioni: 38′ Maio (P) (S)

Direzione di gara: Lucio Felice Angelillo di Nola coadiuvato da Antonio Giangregorio di Padova e Mauro Antonio De Palma di Molfetta