Entella, verso il Pineto: due recuperi e due assenze

Dopo il pari con l'Ancona l'Entella torna in campo domani sera alle 20,45 contro il Pineto all'Adriatico di Pescara campo scelto dalla neopromossa in C in attesa di avere a disposizione il proprio impianto in restyling al momento. Volpe va a caccia della prima vittoria per inizia a correre verso la promozione, obiettivo difficile ma che resta l'obiettivo dei chiavaresi.

Venerdì sera il tecnico dell'Entella potrà contare su due pedine in più rispetto all'esordio torneranno infatti dalla squalifica il difensore Reali, giovane di belle speranze che già l'anno scorso ha giocato in prima squadra Ancor più pesante è il ritorno dell'attaccante Santini che potrebbe subito scendere in campo al fianco di Zamparo. Fuori dai giochi rimangono gli infortunati Sadiki e Cecchini.

Le parole di Volpe alla vigilia di Pineto-Entella

Oggi ha parlato del match il tecnico dell'Entella Volpe: Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro nonostante il giorno in meno dato dalla partita il venerdì. Affrontiamo un’altra partita difficile, la prima giornata ha dimostrato a tutti che fare punti è sempre complicato. Il Pineto ha fatto molto bene a Gubbio, domani servirà il miglior approccio possibile. Le difficoltà ci sono contro qualsiasi avversario, il livello del girone si è alzato di molto. Se vogliamo avere un ruolo da protagonisti dobbiamo accelerare il nostro processo di crescita.

Dare continuità è sempre importante, è la prima trasferta e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Ho a disposizione 22 giocatori tutti possibili titolari. Ognuno deve sentirsi importante e farsi trovare pronto. Santini? Siamo contenti di tornare ad averlo a disposizione, sarà un’arma molto importante per noi”.