Pineto-Entella, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Amaolo

Il pari con l'Ancona all'esordio è già un ricordo per l'Entella che oggi sfida il Pineto in trasferta. Alle 20,45 i chiavaresi tornano a Pescara dove l'anno scorso hanno detto addio al sogno promozione, questa volta gli avversari non saranno i giocatori del "Delfino", ma la neopromossa che in attesa del restyling del proprio impianto si è trasferito in quello pescarese.

Pineto-Entella: le scelte di Volpe

Buone notizie per Volpe che si presenta alla sfida con due alternative in più rispetto alla prima gara di campionato, dopo le squalifiche tornano a disposizione Santini e Reali, ancora ko Sadiki e Cecchini. Il tecnico conferma il 3-5-2 e il blocco difensivo, a centrocampo scalpita Meazzi, in gol con l'Ancona, in ballottaggio con Mosti nel cuore della mediana. Un dubbio anche in attacco dove il posto vicino a Zamparo è ancora da assegnare. Alla prima ha giocato Disanto che potrebbe anche essere confermato, ma sono in salita le quotazioni di Santini.

Pineto-Entella: le scelte di Amaolo

Il Pineto per la sua prima in assoluta in Serie C dovrebbe presentarsi in campo con il 3-5-2, modulo di riferimento già durante la lunga corsa versa la promozione della scorsa stagione. In attacco la coppia che proverà a spaventare l'Entella sarà Chakir-Gambale, sostenuta da un centrocampo con Lombardi a fungere da regista con ai fianchi i fidi scudieri Germinario e Schirone.

Pineto-Entella: le probabili formazioni

Pineto (3-5-2) Tonti, Evangelisti, Di Filippo, Marafini; Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi; Chakir, Gambale

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Boninni; Zapella, Tascone, Petermann, Meazzi, Tomaselli; Zamparo, Disanto

Pineto-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Pineto e Entella di questa sera alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky al canale 252. Attivo anche il servizio streaming su Now con possibilità di sottoscrivere l'abbonamento in modo da non perdersi nessuna gara di Serie C.