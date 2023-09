Entella, altro pari: Volpe si ferma anche con il Pineto

Niente da fare per l'Entella che pareggia anche la seconda di campionato. La squadra di Volpe impatta sullo 0-0 con il Pineto, neopromossa, sul campo neutro di Pescara collezionando la seconda "x" dopo quella con l'Ancona dell'esordio al Comunale. Due punti in due gare per i chiavaresi che oggi non trovano la rete grazie ad alcune buone parate di Tonti, gli avversari però non sono stati a guardare e anche De Lucia è stato bravo in un paio di occasioni.

Pineto-Volpe 0-0, la cronaca

Volpe conferma il 3-5-2 ma cambia qualcosa in difesa con Lancini scelto al posto di Manzi. Per il resto tutti confermati con Disanto che vince il ballottaggio con Santini in attacco e Mosti scelto ancora al posto di Meazzi in mediana.

La sfida è subito interessante e veloce, all'8' Torti dice "no" a Disanto, il portiere di casa si ripete poi su Tascone e Mosti prima che il cronometro arriva a metà della prima frazione. Al 23' c'è lavoro anche per De Lucia attento prima su Borsoi e poi su Chakir. La ripresa parte decisamente più blanda, Volpe prova a dare la scossa con Santini, Meazzi e Corbari, ma a rischiare è proprio l'Entella salvata al 69' da De Lcuia sul tentativo di Gambale. La risposta chiavarese arriva con Disanto su cross di Santini ma Tonti è ancora bravo a chiudere la porta. Forse la più nitida delle occasioni capita all'84' sulla testa di Santini che colpisce bene ma non inquadra di poco i pali avversari. E' l'ultima occasione di una partita in cui le occasioni ci sono state, ma nessuno è riuscito a sbloccare il risultato.